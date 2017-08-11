В Самаре задержаны воры, обокравшие десяток квартир

В мае 2017 г. в полицию обратились сразу несколько жителей города Самары с заявлениями о том, что из их квартир, расположенных в различных районах города, неизвестные похитили ценные вещи. Было установлено, что злоумышленники проникали в жилые помещения, подбирая ключ от входных замков или просто взламывая запорные устройства специальной отмычкой. Из квартир предполагаемые грабители похищали ценные вещи — меховые изделия, дорогостоящий алкоголь, банковские карты и документы к ним с указанием пин-кодов.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Самаре установили и задержали подозреваемых в совершении серии краж.

Как установили полицейские, мужчины в течение нескольких дней следили за каждой из квартир, определяли, как часто отсутствуют дома хозяева, выясняли, не уехали ли они из города на длительный срок.

В настоящий момент сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанных, как минимум, к 10 эпизодам преступной деятельности. Причиненный владельцам квартир ущерб составил более 1 млн рублей.