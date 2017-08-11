Наивная красноярка лишилась 3,5 миллионов рублей
Мошенник обещал, что поможет купить женщине квартиру.
Мошенник обещал, что поможет купить женщине квартиру.
В Красноярске к трем годам тюрьмы приговорили директора риелторского агентства, который обманом получил от жительницы города больше 3,6 млн рублей. Женщина хотела купить квартиру в долевом строительстве и обратилась за помощью в риелторское агентство.
Заниматься ее делом взялся лично директор. Красноярку не смутило, что в агентстве она подписала договор займа с директором риелторского агентства, а не договор на приобретение жилья с
Как пояснила потерпевшая, она была уверена, что директор внесет деньги в кассу
После того, как красноярка поняла, что ее обманывают, она обратилась в полицию. Мошенник не стал отрицать свою вину, и суд приговорил директора агентства к трем годам колонии общего режима. Деньги наивной женщине так и не вернули.
В прокуратуре напоминают о том, что перед заключением договора необходимо тщательно изучить документы, которые вы подписываете.