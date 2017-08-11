Наивная красноярка лишилась 3,5 миллионов рублей

В Красноярске к трем годам тюрьмы приговорили директора риелторского агентства, который обманом получил от жительницы города больше 3,6 млн рублей. Женщина хотела купить квартиру в долевом строительстве и обратилась за помощью в риелторское агентство.

Заниматься ее делом взялся лично директор. Красноярку не смутило, что в агентстве она подписала договор займа с директором риелторского агентства, а не договор на приобретение жилья с компанией-застройщиком. В качестве первоначального взноса женщина отдала почти полтора миллиона рублей. Позже красноярка подписала ещё один договор, по которому отдала 2 миллиона 124 тысячи рублей. Всего женщина отдала мошеннику 3 миллиона 609 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Как пояснила потерпевшая, она была уверена, что директор внесет деньги в кассу компании-застройщика, и не допускала мысли о том, что ее могут обмануть.

После того, как красноярка поняла, что ее обманывают, она обратилась в полицию. Мошенник не стал отрицать свою вину, и суд приговорил директора агентства к трем годам колонии общего режима. Деньги наивной женщине так и не вернули.