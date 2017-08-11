В Челябинске водитель маршрутки сбил школьника

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД УМВД по Челябинску, авария случилась напротив дома № 48 по улице Бажова (Тракторозаводский район). Шофер микроавтобуса «Форд Транзит» сбил школьника, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому «пешеходнику».

Мужчина 1973 года рождения, сидевший за рулем «Форда», только за прошлый год три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП проводится расследование, выясняются все обстоятельства. Требуется помощь очевидцев, особенно пассажиров маршрутки. Всех свидетелей инцидента просят связаться с полицейскими по телефону: 89028935480.