Дело завели по факту падения футбольных ворот на школьника в Ростове

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено по поручению главы СКР Александра Бастрыкина после выхода в эфир на одном из федеральных каналов сюжета о происшествии в ростовской гимназии № 62.

По данным следствия, 5 мая 2017 года подросток 2003 года рождения во время игры в футбол на спортплощадке на территории учебного заведения повис на перекладине ворот для мини-футбола и стал подтягиваться на ней. Ворота, крепления которых оторвались, упали на правую ногу школьника.