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09:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело завели по факту падения футбольных ворот на школьника в Ростове

Уголовное дело возбуждено по факту падения футбольных ворот на школьника в Ростове.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено по поручению главы СКР Александра Бастрыкина после выхода в эфир на одном из федеральных каналов сюжета о происшествии в ростовской гимназии № 62.

По данным следствия, 5 мая 2017 года подросток 2003 года рождения во время игры в футбол на спортплощадке на территории учебного заведения повис на перекладине ворот для мини-футбола и стал подтягиваться на ней. Ворота, крепления которых оторвались, упали на правую ногу школьника.

В результате происшествия подросток получил закрытый перелом костей правой стопы.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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