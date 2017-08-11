Дело завели по факту падения футбольных ворот на школьника в Ростове
Уголовное дело возбуждено по факту падения футбольных ворот на школьника в Ростове.
Уголовное дело возбуждено по факту падения футбольных ворот на школьника в Ростове.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено по поручению главы СКР Александра Бастрыкина после выхода в эфир на одном из федеральных каналов сюжета о происшествии в ростовской гимназии № 62.
По данным следствия, 5 мая 2017 года подросток 2003 года рождения во время игры в футбол на спортплощадке на территории учебного заведения повис на перекладине ворот для
В результате происшествия подросток получил закрытый перелом костей правой стопы.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.