В Челябинске иномарка опрокинулась, врезавшись в отбойник

Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в ГИБДД УМВД Челябинска, авария произошла возле дома № 50/б по Копейскому шоссе. Виновником стал водитель «Шевроле Нивы», столкнувшийся со «Шкодой». От удара вторая иномарка сбилась с курса и, «впечатавшись» в железную ограду-отбойник, несколько раз перевернулась.