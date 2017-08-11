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09:24 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске иномарка опрокинулась, врезавшись в отбойник

В Ленинском районе Челябинска вчера, 10 августа, автомобиль «Шкода» несколько раз перевернулся, врезавшись в металлическое ограждение.

Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в ГИБДД УМВД Челябинска, авария произошла возле дома № 50/б по Копейскому шоссе. Виновником стал водитель «Шевроле Нивы», столкнувшийся со «Шкодой». От удара вторая иномарка сбилась с курса и, «впечатавшись» в железную ограду-отбойник, несколько раз перевернулась.

Пострадала находившаяся за рулем «Шкоды» девушка 1990 года рождения. К счастью, госпитализация не понадобилась — обошлось амбулаторным лечением.

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