В Краснокамске мошеннику заменили штраф на колонию
Мужчина был признан виновным в фиктивных сделках с недвижимостью. По решению суда, его обязали заплатить штраф, но преступник не хотел выплачивать деньги.
Мужчина был признан виновным в фиктивных сделках с недвижимостью. По решению суда, его обязали заплатить штраф, но преступник не хотел выплачивать деньги.
Житель Краснокамска осужден за то, что напаивал своих жертв и уговаривал их оформить квартиры на свое имя. Затем он заключал сделки
За это его приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей, но, несмотря на все предупреждения от судебных приставов, мошенник не выплачивал деньги.
Решением суда уголовный штраф заменен реальным сроком лишения свободы на два года, пишет