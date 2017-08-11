В Краснокамске мошеннику заменили штраф на колонию

Житель Краснокамска осужден за то, что напаивал своих жертв и уговаривал их оформить квартиры на свое имя. Затем он заключал сделки купли-продажи с покупателями, но полученные от них деньги тратил по своему усмотрению, а жилье им так и не предоставлял.



За это его приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей, но, несмотря на все предупреждения от судебных приставов, мошенник не выплачивал деньги.



Решением суда уголовный штраф заменен реальным сроком лишения свободы на два года, пишет пресс-служба УФССП по краю.



