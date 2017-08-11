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09:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми задержали банду угонщиков элитных иномарок

Банду угонщиков элитных иномарок, которая похищала дорогостоящие автомобили в разных российских регионах, задержали в Перми.

Во время обыска у них изъяли угнанную в Нефтекамске иномарку, а также оборудование для взлома электронных сигнализаций, в том числе автосканер, приспособления для перебивки идентификационных номеров, а так же приборы, блокирующие спутниковые сигналы противоугонных систем.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, на сегодняшний день следствие предполагает, что угонщики-«гастролеры» похитили в Башкортостане автомобиль Lexus RX-200N, рыночная стоимость которого составляет более трех миллионов рублей. Его законный владелец, 55-летний житель Нефтекамска, уже обратился в полицию с заявлением об угоне транспортного средства.

Оперативники вышли на след подозреваемых. Ими оказались 31-летний мужчина и 42-летний ранее судимый житель Перми. Сейчас оба подозреваемых задержаны. Сотрудники уголовного розыска проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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