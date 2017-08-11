В Перми задержали банду угонщиков элитных иномарок
Банду угонщиков элитных иномарок, которая похищала дорогостоящие автомобили в разных российских регионах, задержали в Перми.
Банду угонщиков элитных иномарок, которая похищала дорогостоящие автомобили в разных российских регионах, задержали в Перми.
Во время обыска у них изъяли угнанную в Нефтекамске иномарку, а также оборудование для взлома электронных сигнализаций, в том числе автосканер, приспособления для перебивки идентификационных номеров, а так же приборы, блокирующие спутниковые сигналы противоугонных систем.
Как пояснили в
Оперативники вышли на след подозреваемых. Ими оказались 31-летний мужчина и 42-летний ранее судимый житель Перми. Сейчас оба подозреваемых задержаны. Сотрудники уголовного розыска проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.