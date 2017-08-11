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09:31 (мск), источник: Zakon.kz

На оживленном участке дороги в Алматы загорелся автобус

К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: Zakon.kz

В Алматы на пересечении проспекта Райымбека и улицы Розыбакиева загорелся пассажирский автобус, передает Zakon.kz. Как проинформировали в ДЧС города, сообщение о задымлении автобуса поступило на пульт «101» в 10:26.

«Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:36 часов. Как выяснилось, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке с последующим горением на площади 0,5 кв.м не вышедшее за пределы агрегата маршрутного автобуса № 106. Эвакуация не производилась. Пожар ликвидирован 10:41 часов», — говорится в сообщении ДЧС.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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