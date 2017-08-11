В Актау двое мужчин утонули в море, женщину спасли полицейские

Источник: 365info.kz

Сообщение о том, что в районе набережной 4А микрорайона тонут люди, поступило в центр оперативного управления УВД Актау в 11 часов 26 минут 10 августа передает tumba.kz.

Оперативный дежурный, инспектор ЦОУ ДВД Руслан Татаев, экстренно направил в зону происшествия наряд сотрудников местной полицейской службы и сообщил о происшествии в ДЧС. Ближе всех оказались два экипажа ДПП «Сункар-1» и «Сункар-2» во главе с командиром взвода Ергали Искаковым.

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К моменту прибытия полицейских, тонущие мужчины практически скрылись из вида. Поэтому они попытались спасти женщину, используя для этого ремни от формы. Спасательной операции мешал шквальный ветер и сильные волны, которые периодически смывали спасающих с камней. Тем не менее, полицейским удалось захватить утопающую, притянуть к камню, а затем вытащить из воды.