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09:41 (мск), источник: 365info.kz

В Актау двое мужчин утонули в море, женщину спасли полицейские

Подробности трагического происшествия на море, в результате которого погиб как минимум один человек, рассказали в ДВД Мангистауской области.

Источник: 365info.kz

Сообщение о том, что в районе набережной 4А микрорайона тонут люди, поступило в центр оперативного управления УВД Актау в 11 часов 26 минут 10 августа передает tumba.kz.

Оперативный дежурный, инспектор ЦОУ ДВД Руслан Татаев, экстренно направил в зону происшествия наряд сотрудников местной полицейской службы и сообщил о происшествии в ДЧС. Ближе всех оказались два экипажа ДПП «Сункар-1» и «Сункар-2» во главе с командиром взвода Ергали Искаковым.

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К моменту прибытия полицейских, тонущие мужчины практически скрылись из вида. Поэтому они попытались спасти женщину, используя для этого ремни от формы. Спасательной операции мешал шквальный ветер и сильные волны, которые периодически смывали спасающих с камней. Тем не менее, полицейским удалось захватить утопающую, притянуть к камню, а затем вытащить из воды.

В момент спасательной операции прибыли сотрудники ДЧС, вместе с которыми стражи порядка попытались найти мужчин. К сожалению, вытащить удалось только труп одного из них..

Второго мужчину — супруга спасенной жительницы Актау, ищут до сих пор. Непогода мешает проведению полномасштабной операции с участием водолазов. Отмечено, что волны были такой силы, что они едва не унесли в море одного из спасателей. Ему помогли выбраться из воды полицейские.

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