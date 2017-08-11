Два человека получили травмы во владивостокском автобусе

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime, автобус двигался к остановке Баляева. Внезапно его подрезал неизвестный автомобиль. Водитель маршрутного автобуса резко затормозил, в результате двое из находившихся в салоне людей пострадали: они получили травмы.