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11:58 (мск), источник: Вести Приморье

Два человека получили травмы во владивостокском автобусе

Во Владивостоке на ул. Баляева в результате резкого торможения в автобусе пострадали два человека.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime, автобус двигался к остановке Баляева. Внезапно его подрезал неизвестный автомобиль. Водитель маршрутного автобуса резко затормозил, в результате двое из находившихся в салоне людей пострадали: они получили травмы.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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