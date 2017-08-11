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11:53 (мск), источник: VLADNEWS

ДТП с участием байкера произошло во Владивостоке

Точной информации о состоянии пострадавшего мотоциклиста пока нет.

Во Владивостоке произошла очередная авария с участием мотоциклиста, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Инцидент произошел около 15 часов 11 августа на площади Баляева. По предварительным данным, мотоцикл двигался в сторону улицы Нейбута и врезался в боковую дверь автомобиля, предположительно микроавтобуса.

Водитель мотоцикла пострадал и был доставлен в больницу прибывшими сотрудниками скорой помощи. Байк искорежен, задняя дверь автомобиля тоже сильно повреждена. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что только что за июль 2017 года произошло 32 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых погибли 6 человек, 33 получили травмы.

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