ДТП с участием байкера произошло во Владивостоке
Точной информации о состоянии пострадавшего мотоциклиста пока нет.
Точной информации о состоянии пострадавшего мотоциклиста пока нет.
Во Владивостоке произошла очередная авария с участием мотоциклиста, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.
Инцидент произошел около 15 часов 11 августа на площади Баляева. По предварительным данным, мотоцикл двигался в сторону улицы Нейбута и врезался в боковую дверь автомобиля, предположительно микроавтобуса.
Водитель мотоцикла пострадал и был доставлен в больницу прибывшими сотрудниками скорой помощи. Байк искорежен, задняя дверь автомобиля тоже сильно повреждена. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, что только что за июль 2017 года произошло 32 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых погибли 6 человек, 33 получили травмы.