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10:40 (мск), источник: m24.ru

Более 250 нелегальных автобусов с неисправными тормозами задержали в столице

Перевозка людей в таких автобусах могла привести к крупным ДТП.

Источник: Москва 24

С начала года в столице задержали более 250 нелегальных автобусов и неисправными тормозами и рулевой системой. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

Все эти автобусы принадлежали нелегальным перевозчикам, которые в основном работали на маршрутах на дальний расстояния — из Москвы в область, а иногда и в другие города РФ.
Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта
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Ликсутов добавил, что такие автобусы отправлялись в рейс в Чебоксары, Иваново, Рыбинск, Самару, Махачкалу Пятигорск, Уфу, а также в Киргизию и Азербайджан.

Заммэра отметил, что перевозка людей в таких автобусах могла привести к крупным ДТП.

Все нелегальные автобусы были арестованы и перемещены на спецстоянки. Всего с начала года в Москве за нарушения транспортного законодательства были эвакуированы свыше 2,5 тысяч автобусов.

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