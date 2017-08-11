Более 250 нелегальных автобусов с неисправными тормозами задержали в столице
Перевозка людей в таких автобусах могла привести к крупным ДТП.
Перевозка людей в таких автобусах могла привести к крупным ДТП.
С начала года в столице задержали более 250 нелегальных автобусов и неисправными тормозами и рулевой системой. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА Новости.
Все эти автобусы принадлежали нелегальным перевозчикам, которые в основном работали на маршрутах на дальний расстояния — из Москвы в область, а иногда и в другие города РФ.
Ликсутов добавил, что такие автобусы отправлялись в рейс в Чебоксары, Иваново, Рыбинск, Самару, Махачкалу Пятигорск, Уфу, а также в Киргизию и Азербайджан.
Заммэра отметил, что перевозка людей в таких автобусах могла привести к крупным ДТП.
Все нелегальные автобусы были арестованы и перемещены на спецстоянки. Всего с начала года в Москве за нарушения транспортного законодательства были эвакуированы свыше 2,5 тысяч автобусов.