Артиллерийский снаряд обнаружен в заброшенном детском саду в Иркутской области

Артиллерийский снаряд был найден на территории заброшенного детского сада в Иркутской области. Саперы ОМОНа на транспорте перевезли опасную находку на специальный полигон, где и уничтожили ее накладным зарядом. Снаряд был обезвреден сотрудниками инженерно-технической группы ОМОНа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Россгвардии по Иркутской области.

В полицию поступило сообщение от строителей, что при осмотре площадки под строительство они обнаружили предмет, похожий на снаряд.

«На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа на транспорте. Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 83-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии», — отметили в ведомстве.