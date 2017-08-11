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11:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Артиллерийский снаряд обнаружен в заброшенном детском саду в Иркутской области

Саперы ОМОНа уничтожили опасную находку.

Артиллерийский снаряд был найден на территории заброшенного детского сада в Иркутской области. Саперы ОМОНа на транспорте перевезли опасную находку на специальный полигон, где и уничтожили ее накладным зарядом. Снаряд был обезвреден сотрудниками инженерно-технической группы ОМОНа. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Россгвардии по Иркутской области.

В полицию поступило сообщение от строителей, что при осмотре площадки под строительство они обнаружили предмет, похожий на снаряд.

«На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа на транспорте. Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 83-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии», — отметили в ведомстве.

Установлено, что артиллерийский снаряд представлял реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

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