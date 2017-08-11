Артиллерийский снаряд обнаружен в заброшенном детском саду в Иркутской области
Саперы ОМОНа уничтожили опасную находку.
Саперы ОМОНа уничтожили опасную находку.
Артиллерийский снаряд был найден на территории заброшенного детского сада в Иркутской области. Саперы ОМОНа на транспорте перевезли опасную находку на специальный полигон, где и уничтожили ее накладным зарядом. Снаряд был обезвреден сотрудниками
В полицию поступило сообщение от строителей, что при осмотре площадки под строительство они обнаружили предмет, похожий на снаряд.
«На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа на транспорте. Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 83-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии», — отметили в ведомстве.
Установлено, что артиллерийский снаряд представлял реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.