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09:58 (мск), источник: Новости Перми

Сотрудник ГИМС задержан за получение взятки

Следственный отдел по Ленинскому району Перми возбудил уголовное дело по факту получения взятки в размере 18700 руб сотрудником ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю». За денежное вознаграждение должностное лицо инспекции планировало выдать гражданину права на управление маломерными судами без фактической сдачи экзамена и предварительного обучения.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полции передал гражданину, выступающему в качестве посредника при передаче взятки, денежные средства предназначенные для дальнейшей их передачи в качестве взятки сотруднику ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю», являющемуся должностным лицом, за совершение заведомо незаконных действий, а именно, выдачу гражданину документа предоставляющего право на управление маломерными судами без сдачи экзамена и проверки его знаний.

Гражданин являясь посредником, получив денежные средства, в тот же день встретился со вторым посредником и передал ему деньги, предназначенные для их дальнейшей передачи должностному лицу.

Получив деньги второй посредник, встретившись с должностным лицом, передал последнему в качестве взятки деньги, который действуя из корыстных побуждений принял, при этом, часть денег посредники присвоили. Получив через посредников в качестве взятки денежные средства, должностное лицо было задержано сотрудниками полиции на месте происшествия. Добавим, что сегодня в Ленинском суде будет приниматься решение об аресте получателя взятки. Напомним, что за данное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет и штраф.

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