Сотрудник ГИМС задержан за получение взятки

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полции передал гражданину, выступающему в качестве посредника при передаче взятки, денежные средства предназначенные для дальнейшей их передачи в качестве взятки сотруднику ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю», являющемуся должностным лицом, за совершение заведомо незаконных действий, а именно, выдачу гражданину документа предоставляющего право на управление маломерными судами без сдачи экзамена и проверки его знаний.



Гражданин являясь посредником, получив денежные средства, в тот же день встретился со вторым посредником и передал ему деньги, предназначенные для их дальнейшей передачи должностному лицу.



Получив деньги второй посредник, встретившись с должностным лицом, передал последнему в качестве взятки деньги, который действуя из корыстных побуждений принял, при этом, часть денег посредники присвоили. Получив через посредников в качестве взятки денежные средства, должностное лицо было задержано сотрудниками полиции на месте происшествия. Добавим, что сегодня в Ленинском суде будет приниматься решение об аресте получателя взятки. Напомним, что за данное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет и штраф.