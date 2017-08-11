АЛРОСА разрешила брату шахтера лично проверить ход операции по спасению

Источник: РИА "Новости"

Одному из родственников заблокированных в шахте рудника «Мир» шахтеров разрешили спуститься под землю вместе со спасателями и проконтролировать ход поисковой операции. Об этом говорится в сообщении компании АЛРОСА, поступившем в РБК.

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«Сегодня к группе спасателей и добровольцев в качестве наблюдателя присоединится брат пропавшего шахтера из Белгорода Алексей Марьин, который накануне в интервью СМИ выражал недоверие к ходу спасательной операции и достаточности принимаемых мер. Он сможет спуститься в рудник и лично увидеть, в каких условиях работают спасатели и каковы возможности ведения работ в существующих условиях», — говорится сообщении.

Ранее Марьин в разговоре с РБК высказывал недовольство ходом спасательных работ и обвинял руководство компании в желании скрыть причины аварии. По его словам, спасательная операция тормозится намеренно, так как если шахтеры выйдут на поверхность живыми, то руководству шахты «будет труба»: «Там может вскрыться много всего. Эти нарушения прикрываются. Это ведь очень большие деньги». По его словам, к родственникам не допускают журналистов: «Нам никуда ни позвонить, ни пожаловаться. Тут нет ни прессы, ни телевидения, никого».