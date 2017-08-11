АЛРОСА разрешила брату шахтера лично проверить ход операции по спасению
Брату заблокированного в шахте рудника «Мир» шахтера Алексею Марьину разрешат спуститься под землю и лично проверить ход
Брату заблокированного в шахте рудника «Мир» шахтера Алексею Марьину разрешат спуститься под землю и лично проверить ход
Одному из родственников заблокированных в шахте рудника «Мир» шахтеров разрешили спуститься под землю вместе со спасателями и проконтролировать ход поисковой операции. Об этом говорится в сообщении компании АЛРОСА, поступившем в РБК.
«Сегодня к группе спасателей и добровольцев в качестве наблюдателя присоединится брат пропавшего шахтера из Белгорода Алексей Марьин, который накануне в интервью СМИ выражал недоверие к ходу спасательной операции и достаточности принимаемых мер. Он сможет спуститься в рудник и лично увидеть, в каких условиях работают спасатели и каковы возможности ведения работ в существующих условиях», — говорится сообщении.
Ранее Марьин в разговоре с РБК высказывал недовольство ходом спасательных работ и обвинял руководство компании в желании скрыть причины аварии. По его словам, спасательная операция тормозится намеренно, так как если шахтеры выйдут на поверхность живыми, то руководству шахты «будет труба»: «Там может вскрыться много всего. Эти нарушения прикрываются. Это ведь очень большие деньги». По его словам, к родственникам не допускают журналистов: «Нам никуда ни позвонить, ни пожаловаться. Тут нет ни прессы, ни телевидения, никого».
Он также критиковал действия руководства компании непосредственно перед ней. «Почему не прекратились работы? Были прорывы в шахте 24 июля, потом 29 июля. Почему производились взрывы, когда наши ребята работали в шахте? Взрывы нельзя проводить в шахте, когда там находятся люди. Там очень много нарушений. Это все скрывается», — сказал он.