На Кубани грабитель с игрушечным пистолетом напал на таксиста
В Кавказском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении.
В Кавказском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении.
С сообщением о разбойном нападении в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району обратился местный житель.
На место происшествия выехала
В ходе
Ранее судимый 24-летний житель Кропоткина был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый сознался в содеянном и указал место, куда выбросил орудие преступления — игрушечный пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый арестован. Ведется следствие, сообщает