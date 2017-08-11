На Кубани грабитель с игрушечным пистолетом напал на таксиста

С сообщением о разбойном нападении в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району обратился местный житель.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший пояснил, что работает таксистом, накануне ночью принял заказ на доставку пассажира из станицы Кавказской в город Кропоткин. Прибыв к месту назначения, пассажир поднялся в свою квартиру, якобы за деньгами. Вернувшись, мужчина попросил отвезти его в кафе. Возле заведения пассажир потребовал у таксиста отдать ему деньги, угрожая предметом, внешне схожим с пистолетом. Потерпевший отдал дневную выручку, после чего злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение.

Ранее судимый 24-летний житель Кропоткина был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый сознался в содеянном и указал место, куда выбросил орудие преступления — игрушечный пистолет.