Жителей Челябинска терроризируют уборщицы-гастарбайтеры

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратились жители одного из домов Ленинского района Челябинска. Он расположен по улице Гражданская 4 а. По их словам, их уже несколько месяцев терроризируют уборщицы. На уборку подъездов они приводят своих маленьких детей. Это три совсем крохотные девочки, которые с криками бегают по подъезду, рисуют на стенах пока их мама, якобы, убирает лестничные клетки.

«Якобы, это потому, что — это не уборка. Уборщица подметает только первый этаж. На остальные она даже не поднимается. Но, постоянно требует, чтобы жильцы поставили подпись в бумаге, что они подтверждают, что подъезд убран. Последний раз кто-то из жильцов все-таки налил уборщице полведра воды, там она эту воду по всему подъезду и размазала», — сообщила жительница дома.

Кроме того, уборщицы постоянно тарабанят в двери и требуют, чтобы им дали воды для мытья полов. В противном случае, угрожают, что убирать не будут.

«У нас стоят счетчики. Почему мы должны им давать воду и платить за это. Мы итак оплачиваем уборку подъезда. Их ЖЭК обязан обеспечивать ключами от подвала, где они могут брать эту воду. Мы обращались в обслуживающую организацию “Мастер ЖКХ”. К начальнику ЖЭКа и к мастеру, но они нас игнорируют и ничего не хотят слышать», — рассказали жильцы дома.

Агентству «Урал-пресс-информ» удалось связаться с главным инженером обслуживающей организации «Мастер ЖКХ» Асией Цахаргалиевой. Она заверила, что в отношении уборщиц будут приняты все необходимые дисциплинарные меры.

«С ними будет проведен разговор. Ключи от подвала есть у слесарей. Они должны их у них брать и там набирать воду. Они этого не делают. Мы обязательно разберемся в ситуации, чтобы подобного не повторялось», — пообещала Асия Цахаргалиева.