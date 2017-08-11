Сторож арбузов застрелил сожительницу в Выселковском районе Кубани
В отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, заведено уголовное дело.
В отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, заведено уголовное дело.
Молодой человек проживал с 21-летней девушкой в вагончике полевого стана на окраине станицы Балковской — здесь парень неофициально работал сторожем, охраняя арбузные поля.
По версии следствия, вечером 10 августа 2017 года между сожителями возник конфликт. Молодой человек взял гладкоствольное охотничье ружье, принадлежащее арендатору поля, и выстрелил в девушку, убив ее. После этого он позвонил своим родителям с просьбой вызвать врачей, не сообщив о совершенном им преступлении.
В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен, с ним проведена проверка показаний на месте, устанавливается мотив убийства, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Ведется следствие, обстоятельства совершенного преступления выясняются.