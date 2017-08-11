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10:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сторож арбузов застрелил сожительницу в Выселковском районе Кубани

В отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, заведено уголовное дело.

Молодой человек проживал с 21-летней девушкой в вагончике полевого стана на окраине станицы Балковской — здесь парень неофициально работал сторожем, охраняя арбузные поля.

По версии следствия, вечером 10 августа 2017 года между сожителями возник конфликт. Молодой человек взял гладкоствольное охотничье ружье, принадлежащее арендатору поля, и выстрелил в девушку, убив ее. После этого он позвонил своим родителям с просьбой вызвать врачей, не сообщив о совершенном им преступлении.

В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен, с ним проведена проверка показаний на месте, устанавливается мотив убийства, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Ведется следствие, обстоятельства совершенного преступления выясняются.

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