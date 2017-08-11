В Воронеже страдавшую провалами в памяти пенсионерку нашли мёртвой
Волонтёры
Волонтёры
В СУ СКР корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили, что тело пропавшей без вести женщины обнаружили в Шиловском лесу неподалеку от водохранилища.
По словам руководителя отряда Алексея Новикова, пенсионерка забрела в труднодоступное место — тело пенсионерки нашли в лесополосе, до которой идти пришлось по песку.
— При осмотре тела видимых следов насильственной смерти обнаружено не было. Назначена
Галина Шепранова пропала в Воронеже 29 июля. Женщина ушла из дома на улице Острогожской и перестала выходить на связь с родственниками. Волонтёры неоднократно выходили на поиски пенсионерки.