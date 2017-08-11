В Воронеже страдавшую провалами в памяти пенсионерку нашли мёртвой

В СУ СКР корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили, что тело пропавшей без вести женщины обнаружили в Шиловском лесу неподалеку от водохранилища.

По словам руководителя отряда Алексея Новикова, пенсионерка забрела в труднодоступное место — тело пенсионерки нашли в лесополосе, до которой идти пришлось по песку.

— При осмотре тела видимых следов насильственной смерти обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти человека. Следователи опросили человека, который обнаружил тело женщины, её родственников. Выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.