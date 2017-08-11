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12:30 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже страдавшую провалами в памяти пенсионерку нашли мёртвой

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Воронежец» страдавшую провалами в памяти 59-летнюю Галину Шепранову нашли мёртвой поздним вечером четверга, 10 августа.

В СУ СКР корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили, что тело пропавшей без вести женщины обнаружили в Шиловском лесу неподалеку от водохранилища.

По словам руководителя отряда Алексея Новикова, пенсионерка забрела в труднодоступное место — тело пенсионерки нашли в лесополосе, до которой идти пришлось по песку.

— При осмотре тела видимых следов насильственной смерти обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти человека. Следователи опросили человека, который обнаружил тело женщины, её родственников. Выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Галина Шепранова пропала в Воронеже 29 июля. Женщина ушла из дома на улице Острогожской и перестала выходить на связь с родственниками. Волонтёры неоднократно выходили на поиски пенсионерки.

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