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10:53 (мск), источник: Восток Медиа

На севере Приморья мужчина прятал в своём доме годовалого тигра

Против сельчанина возбуждено уголовное дело по 258 статье Уголовного кодекса РФ.

В Приморье полиция возбудила уголовное дело по факту убийства годовалого амурского тигра. В преступлении подозревается 42-летний житель посёлка Амгу Тернейского района. В квартире браконьера силовики обнаружили тушу хищника и орудие убийства — охотничье ружьё Иж 12-го калибра, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Приморскому краю.

Как выяснило следствие, в лесном массиве у села Малая Кема подозреваемый застрелил хищника, после чего заморозил тушу и спрятал её в своём доме. Специалисты Сихотэ-Алиньского заповедника предварительно установили, что убитому амурскому тигру исполнился один год.

Оперативники задержали горе-охотника: в отделе полиции мужчина дал признательные показания. Против сельчанина возбуждено уголовное дело по 258 статье Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча редких и исчезающих видов фауны, занесённых в Красную книгу»). Максимальное наказание за содеянное, которое грозит жителю Тернейского района, составляет 3 года лишения свободы и штраф в 1 000 000 рублей.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», по данным учётов, на Дальнем Востоке обитает около 480−540 особей амурского (уссурийского) тигра. Это — 95% популяции всего этого вида на планете.

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