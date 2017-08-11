Из-за пожара в Челябинске эвакуировали жильцов многоквартирного дома

Пожар произошел в жилом доме на улице 250 лет Челябинску. В половине шестого утра загорелась квартира на шестом этаже. Многие жильцы проснулись от едкого дыма и запаха гари. Пожарные расчеты прибыли на место ровно через минуту.

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«В подъезде было сильное задымление. Дым поднялся на верхние этажи. Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали жильцов. Всего 15 человек, из одни ребенок. В 5.29 открытое горение было ликвидировано», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Юлия Лыкова.