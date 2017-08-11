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10:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Из-за пожара в Челябинске эвакуировали жильцов многоквартирного дома

Сегодня, 11 августа, рано утром произошел пожар в многоквартирном доме. Из-за сильного задымления жильцам понадобилась помощь сотрудников МЧС.

Пожар произошел в жилом доме на улице 250 лет Челябинску. В половине шестого утра загорелась квартира на шестом этаже. Многие жильцы проснулись от едкого дыма и запаха гари. Пожарные расчеты прибыли на место ровно через минуту.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В подъезде было сильное задымление. Дым поднялся на верхние этажи. Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали жильцов. Всего 15 человек, из одни ребенок. В 5.29 открытое горение было ликвидировано», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Юлия Лыкова.

Огнем уничтожены личные вещи в сгоревшей квартире и обшивка стен. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. В ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники и девять человек личного состава.

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