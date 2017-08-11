МВД привлечет к ответственности руководство ДВД Жамбылской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство внутренних дел РК прокомментировало драку между нетрезвыми полицейскими в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство внутренних дел РК прокомментировало драку между нетрезвыми полицейскими в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировал директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, «10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым М. Ж., начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М. И. и Бектургановым Е. О. на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку». В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и
«По данному факту начато досудебное расследование по статье 24 ч.3−99 ч.2 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство). Дело расследуется созданной межведомственной
По его словам, в настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева. Бектурганов водворен в ИВС. Проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.