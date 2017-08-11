МВД привлечет к ответственности руководство ДВД Жамбылской области

Как проинформировал директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, «10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым М. Ж., начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М. И. и Бектургановым Е. О. на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку». В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и колото-резаные раны Бектурганову.