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10:51 (мск), источник: Kazinform

МВД привлечет к ответственности руководство ДВД Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство внутренних дел РК прокомментировало драку между нетрезвыми полицейскими в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как проинформировал директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, «10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым М. Ж., начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М. И. и Бектургановым Е. О. на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку». В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и колото-резаные раны Бектурганову.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 24 ч.3−99 ч.2 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство). Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой Прокуратуры Жамбылской области и ДСБ МВД Республики Казахстан», — проинформировал Алмас Садубаев.

По его словам, в настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева. Бектурганов водворен в ИВС. Проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.

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