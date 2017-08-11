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10:42 (мск), источник: Actualitati.md

Житель Комрата насмерть забил своего приятеля

Уроженец Комрата в возрасте 41 года обвиняется в убийстве своего 55-летнего приятеля.

Источник: Actualitati.md

Бездыханное тело, со следами насилия было найдено 2 августа его сожительницей.

Как выяснило следствие, вечером убитый вместе со своим предполагаемым убийцей находились у первого дома. В определенный момент между приятелями вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый сильно избил жертву и сбежал, пишет aif.md.

10 августа подозреваемый был найден на трассе Бачой-Кишинев, и был задержан. Ранее он был судим за убийство. За совершенное сейчас ему грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в полиции.

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