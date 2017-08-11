Житель Комрата насмерть забил своего приятеля

Как выяснило следствие, вечером убитый вместе со своим предполагаемым убийцей находились у первого дома. В определенный момент между приятелями вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый сильно избил жертву и сбежал, пишет aif.md.

10 августа подозреваемый был найден на трассе Бачой-Кишинев, и был задержан. Ранее он был судим за убийство. За совершенное сейчас ему грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в полиции.