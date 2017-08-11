Житель Комрата насмерть забил своего приятеля
Уроженец Комрата в возрасте 41 года обвиняется в убийстве своего 55-летнего приятеля.
Уроженец Комрата в возрасте 41 года обвиняется в убийстве своего 55-летнего приятеля.
Бездыханное тело, со следами насилия было найдено 2 августа его сожительницей.
Как выяснило следствие, вечером убитый вместе со своим предполагаемым убийцей находились у первого дома. В определенный момент между приятелями вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый сильно избил жертву и сбежал, пишет aif.md.
10 августа подозреваемый был найден на трассе