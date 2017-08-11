WSJ: террористы отправляли деньги своим сообщникам в США через eBay

Источник: Reuters

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ТАСС, 11 августа. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заключали фиктивные сделки на торговой интернет-площадке eBay для финансирования своей преступной деятельности в США. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на рассекреченные недавно документы ФБР.

Согласно этим материалам, получателем денежных средств был некий Мохамед Эльшинави, арестованный в 2016 году в штате Мэриленд по подозрению в пособничестве ИГ. Он выставлял на eBay предложения о продаже принтеров, а его пособники выступали в качестве «покупателей» и переводили деньги «продавцу». По данным ФБР, эти средства планировалось использовать, предположительно, для «финансирования терактов» или, как свидетельствовал сам Эльшинави, для «оперативных целей» группировки на территории США.

Газета указывает, что подобные схемы используются и в других странах.