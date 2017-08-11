WSJ: террористы отправляли деньги своим сообщникам в США через eBay
Боевики заключали на торговой
Боевики заключали на торговой
ТАСС, 11 августа. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заключали фиктивные сделки на торговой
Согласно этим материалам, получателем денежных средств был некий Мохамед Эльшинави, арестованный в 2016 году в штате Мэриленд по подозрению в пособничестве ИГ. Он выставлял на eBay предложения о продаже принтеров, а его пособники выступали в качестве «покупателей» и переводили деньги «продавцу». По данным ФБР, эти средства планировалось использовать, предположительно, для «финансирования терактов» или, как свидетельствовал сам Эльшинави, для «оперативных целей» группировки на территории США.
В соответствии с недавно рассекреченными документами ФБР, представленными в федеральный суд в Балтиморе (штат Мэриленд), утверждается, что Эльшинави был частью глобальной террористической сети, простирающейся от Британии до Бангладеш, которая использовала схожие схемы для финансирования ИГ и которой управлял погибший Сифул Суджен — ключевая фигура в ИГ, отмечает издание.