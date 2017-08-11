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10:54 (мск), источник: ТАСС

WSJ: террористы отправляли деньги своим сообщникам в США через eBay

Боевики заключали на торговой интернет-площадке фиктивные сделки. По данным издания, такие схемы используются не только в США, но и в других странах.

Источник: Reuters
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ТАСС, 11 августа. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заключали фиктивные сделки на торговой интернет-площадке eBay для финансирования своей преступной деятельности в США. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на рассекреченные недавно документы ФБР.

Согласно этим материалам, получателем денежных средств был некий Мохамед Эльшинави, арестованный в 2016 году в штате Мэриленд по подозрению в пособничестве ИГ. Он выставлял на eBay предложения о продаже принтеров, а его пособники выступали в качестве «покупателей» и переводили деньги «продавцу». По данным ФБР, эти средства планировалось использовать, предположительно, для «финансирования терактов» или, как свидетельствовал сам Эльшинави, для «оперативных целей» группировки на территории США.

Газета указывает, что подобные схемы используются и в других странах.

В соответствии с недавно рассекреченными документами ФБР, представленными в федеральный суд в Балтиморе (штат Мэриленд), утверждается, что Эльшинави был частью глобальной террористической сети, простирающейся от Британии до Бангладеш, которая использовала схожие схемы для финансирования ИГ и которой управлял погибший Сифул Суджен — ключевая фигура в ИГ, отмечает издание.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Сергей Костенко
А в ЦРУ-то - не знают...
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