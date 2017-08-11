В Хабаровске сотрудник автомойки угнал и разбил машину клиентки
Свой поступок он объяснил тем, что хотел покататься по ночному городу.
Свой поступок он объяснил тем, что хотел покататься по ночному городу.
В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали работника автомойки, который угнал автомобиль клиентки. Мужчина не справился с управлением и разбил чужую иномарку. Свой поступок он объяснил просто — хотел покататься по ночному городу.
За помощью к стражам порядка обратилась 40-летняя жительница Железнодорожного района. Она рассказала, что на ночь оставила свой легковой автомобиль на территории автомоечного комплекса, чтобы ей просушили салон. Утром женщина своё транспортное средство не обнаружила и незамедлительно сообщила в полицию об угоне.
Инспекторы
Насколько сильно пострадал автомобиль, пока неизвестно: владелица транспортного средства устанавливает сумму ущерба.