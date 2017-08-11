В Хабаровске сотрудник автомойки угнал и разбил машину клиентки

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов задержали работника автомойки, который угнал автомобиль клиентки. Мужчина не справился с управлением и разбил чужую иномарку. Свой поступок он объяснил просто — хотел покататься по ночному городу.

За помощью к стражам порядка обратилась 40-летняя жительница Железнодорожного района. Она рассказала, что на ночь оставила свой легковой автомобиль на территории автомоечного комплекса, чтобы ей просушили салон. Утром женщина своё транспортное средство не обнаружила и незамедлительно сообщила в полицию об угоне.

Инспекторы дорожно-патрульной службы управления МВД России по Хабаровску по горячим следам задержали 24-летнего подозреваемого. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с припаркованным микроавтобусом. Правоохранители выяснили, что именно он сидел за рулём похищенной машины. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления. Его полицейские заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Как сообщает пресс-служба управление МВД России по региону, угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.