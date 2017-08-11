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16:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирца осудили на 3 года за «легализацию» мигрантов

Мужчина фиктивно устраивал мигрантов на работу к себе в компанию и оформлял поддельные документы, рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Новосибирца осудили на 3 года за «легализацию» мигрантов, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

По данным ведомства, 56-летний бизнесмен с 2011 по 2016 год работал на рынке и организовал бизнес по выдаче поддельных документов для мигрантов. За деньги мужчина устраивал гастарбайтеров на работу к себе в компанию, а затем подделывал документы и подавал их в миграционные органы. Бизнес шел хорошо — с одного мигранта ежемесячно мужчина получал от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Мужчина был осужден по статьям ч. 1 ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ч. 2 ст. 327 (подделка и сбыт официальных документов) УК РФ, срок 3 года условно.

Транспортные полицейские выявили дополнительные 40 фактов «легализации» мигрантов.

Новые уголовные дела направлены в суд.

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