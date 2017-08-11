Новосибирца осудили на 3 года за «легализацию» мигрантов

По данным ведомства, 56-летний бизнесмен с 2011 по 2016 год работал на рынке и организовал бизнес по выдаче поддельных документов для мигрантов. За деньги мужчина устраивал гастарбайтеров на работу к себе в компанию, а затем подделывал документы и подавал их в миграционные органы. Бизнес шел хорошо — с одного мигранта ежемесячно мужчина получал от 1,5 до 2 тысяч рублей.