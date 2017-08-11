Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
США способны нанести по России внезапный ядерный удар – МО РФ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла дело в суде
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14День Воздушно-десантных войск—2017
12:10 (мск), источник: НИА Самара

Лихач из Тольятти 51 раз нарушил правила дорожного движения

Мужчина был оштрафован на 27 тысяч рублей.

В межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении гражданина Д. было возбуждено 51 исполнительное производство за нарушение им правил дорожного движения. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму в 27 тысяч рублей.

Судебный пристав вручил должнику копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Ему предстояло погасить задолженности в 5-дневный срок и предоставить подтверждающие это платежные документы. Также мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований он может быть ограничен в специальном праве на право управления транспортными средствами, ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также с него будет взыскан исполнительский сбор.

Не смотря на предупреждения, нарушитель ПДД все же не спешил оплачивать штрафы. В целях побуждения должника к погашению имеющихся задолженностей и дальнейшему соблюдению правил дорожного движения, судебным приставом-исполнителем по 27 исполнительным производствам, непогашенным в срок, предусмотренный для добровольного исполнения, мужчине предстояло оплатить еще и исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей по каждому исполнительному производству (всего 27 тысяч рублей).

Решив не продолжать увеличивать задолженность, гражданин Д. предоставил судебному приставу-исполнителю платежные документы сразу по 51 исполнительному производству на общую сумму 27 тысяч рублей, а также квитанции об оплате исполнительского сбора в размере 27 тысяч рублей, который поступит в федеральный бюджет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«МАКС» заплатит за ДТП с участием автобуса в Тольятти
ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
Опрос: две трети россиян хотели бы жить в частных домах
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь