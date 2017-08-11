Лихач из Тольятти 51 раз нарушил правила дорожного движения
Мужчина был оштрафован на 27 тысяч рублей.
Мужчина был оштрафован на 27 тысяч рублей.
В межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении гражданина Д. было возбуждено 51 исполнительное производство за нарушение им правил дорожного движения. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму в 27 тысяч рублей.
Судебный пристав вручил должнику копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Ему предстояло погасить задолженности в 5-дневный срок и предоставить подтверждающие это платежные документы. Также мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований он может быть ограничен в специальном праве на право управления транспортными средствами, ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также с него будет взыскан исполнительский сбор.
Не смотря на предупреждения, нарушитель ПДД все же не спешил оплачивать штрафы. В целях побуждения должника к погашению имеющихся задолженностей и дальнейшему соблюдению правил дорожного движения, судебным
Решив не продолжать увеличивать задолженность, гражданин Д. предоставил судебному