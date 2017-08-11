Лихач из Тольятти 51 раз нарушил правила дорожного движения

В межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти в отношении гражданина Д. было возбуждено 51 исполнительное производство за нарушение им правил дорожного движения. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму в 27 тысяч рублей.

Судебный пристав вручил должнику копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Ему предстояло погасить задолженности в 5-дневный срок и предоставить подтверждающие это платежные документы. Также мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения требований он может быть ограничен в специальном праве на право управления транспортными средствами, ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также с него будет взыскан исполнительский сбор.

Не смотря на предупреждения, нарушитель ПДД все же не спешил оплачивать штрафы. В целях побуждения должника к погашению имеющихся задолженностей и дальнейшему соблюдению правил дорожного движения, судебным приставом-исполнителем по 27 исполнительным производствам, непогашенным в срок, предусмотренный для добровольного исполнения, мужчине предстояло оплатить еще и исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей по каждому исполнительному производству (всего 27 тысяч рублей).