Кошмарная статистика: еще несколько человек утонули в водоемах Молдовы
Двое мужчин утонули в водоемах республики за последние 24 часа: тело одного из них до сих пор не найдено.
Двое мужчин утонули в водоемах республики за последние 24 часа: тело одного из них до сих пор не найдено.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. За последние сутки в водоемах Молдовы утонули два человека. Таковы данные Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны.
Первый инцидент произошел населенном пункте Тодирешты района Унгены. Речь идет о 58-летнем мужчине, который вошел в пруд и не смог выплыть на берег. Спасатели обнаружили тело погибшего около 15.00 после продолжительных обысков.
Второй случай зарегистрирован близ населенного пункта Шерпены района Новые Анены, где в Днестре утонул 63-летний мужчина. Спасатели предприняли в течение суток все необходимые поисковые меры, однако безрезультатно. Поиски мужчины продолжаться и в пятницу.
Согласно данным спасателей, всего с начала года в водоемах республики утонули 68 человек, в том числе 12 детей.