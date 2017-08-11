Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Трамп посоветовал КНДР «очень, очень нервничать»
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
США способны нанести по России внезапный ядерный удар – МО РФ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:55 (мск), источник: Sputnik.md

Кошмарная статистика: еще несколько человек утонули в водоемах Молдовы

Двое мужчин утонули в водоемах республики за последние 24 часа: тело одного из них до сих пор не найдено.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. За последние сутки в водоемах Молдовы утонули два человека. Таковы данные Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны.

Первый инцидент произошел населенном пункте Тодирешты района Унгены. Речь идет о 58-летнем мужчине, который вошел в пруд и не смог выплыть на берег. Спасатели обнаружили тело погибшего около 15.00 после продолжительных обысков.

Второй случай зарегистрирован близ населенного пункта Шерпены района Новые Анены, где в Днестре утонул 63-летний мужчина. Спасатели предприняли в течение суток все необходимые поисковые меры, однако безрезультатно. Поиски мужчины продолжаться и в пятницу.

Согласно данным спасателей, всего с начала года в водоемах республики утонули 68 человек, в том числе 12 детей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Долларовая лихорадка: что 'американцу' хорошо, то лею плохо
Софию Ротару не узнать: 'хуторянка' фантастически похорошела
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
СМИ: террористы отправляли деньги сообщникам в США через eBay
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Коммунальщики за долги замуровали мужчину в квартире
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь