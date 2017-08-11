Кошмарная статистика: еще несколько человек утонули в водоемах Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. За последние сутки в водоемах Молдовы утонули два человека. Таковы данные Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны.

Первый инцидент произошел населенном пункте Тодирешты района Унгены. Речь идет о 58-летнем мужчине, который вошел в пруд и не смог выплыть на берег. Спасатели обнаружили тело погибшего около 15.00 после продолжительных обысков.

Второй случай зарегистрирован близ населенного пункта Шерпены района Новые Анены, где в Днестре утонул 63-летний мужчина. Спасатели предприняли в течение суток все необходимые поисковые меры, однако безрезультатно. Поиски мужчины продолжаться и в пятницу.