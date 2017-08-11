Пограничника нашли пьяным в трех километрах от заставы в ВКО

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Суд вынес приговор в отношении старшего техника пограничной заставы в Восточном Казахстане, которого обнаружили пьяным среди ночи в трех километрах от заставы.

Дело в отношении 38-летнего сержанта, старшего техника погранзаставы «Хабарасу» рассматривалось в Военном суде Усть-Каменогорского гарнизона. Мужчина ранее не был судим, он женат, является отцом четырех несовершеннолетних детей.

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Согласно приговору суда, имеющемся в распоряжении Sputnik Казахстан, сержант и рабочий заставы около полуночи 16 июля вместе распили в гараже бутылку водки.

Для продолжения «банкета» техник сел за руль служебной машины УАЗ и вместе с рабочим поехал за три километра от заставы. Там коллеги допили оставшийся алкоголь и заснули.

В 02.30 часов командир заставы обнаружил, что мужчин нет на месте и начал их поиск. Ранним утром был обнаружен пропавший УАЗ, а внутри — пьяные и спящие мужчины. Согласно медицинскому заключению, техник был в состоянии легкого алкогольного опьянения.

В суде сержант признал свою вину. Суд признал его виновным по статье 466 часть 1 УК РК «Вождение машин, кораблевождение, управление военным летательным аппаратом лицом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, передача вождения или управления либо допуск к вождению или управлению военной техникой такого лица».