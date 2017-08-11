В Нижнем Тагиле поймали похитителей скамеек
По подозрению в хищении лавочек, которые службы благоустройства установили на улицах Нижнего Тагила, задержаны двое местных жителей.
По подозрению в хищении лавочек, которые службы благоустройства установили на улицах Нижнего Тагила, задержаны двое местных жителей.
Подозрительный автомобиль с прицепом обратил на себя внимание экипажа
«Около двух часов ночи заметили “Волгу”, которая сворачивала с Краснознаменной на Заречную на большой скорости, несмотря на то, что дорога там плохая. Мы приняли решение проверить машину. Когда поехали следом — водитель разогнался примерно до 140 километров в час. Из прицепа выпали две лавочки — такие ставят по всему городу на улицах», — рассказал лейтенант Денис Кальницкий.
Судя по оперативной съемке, речь идет о сваренных из металла скамейках, с деревянными рейками на сидении и спинке.
У доме на Майской автомобиль, наконец, остановился, и патруль поинтересовался у водителя и пассажира — что за груз они перевозили.
«В машине было двое мужчин. Объяснить, откуда взялись лавочки, они не смогли, и мы вызвали
Оказалось, что городское имущество похищено с берега Выйского пруда. Задержанные удобство и эстетичный вид скамеек оценили своеобразно: решили установить их у себя на приусадебных участках.
«Возбуждено уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ), наказание — до пяти лет лишения свободы. Причиненный ущерб составил десять тысяч рублей. Задержанные находятся под подпиской о невыезде», — передает