В Нижнем Тагиле поймали похитителей скамеек

Подозрительный автомобиль с прицепом обратил на себя внимание экипажа дорожно-патрульной службы.

«Около двух часов ночи заметили “Волгу”, которая сворачивала с Краснознаменной на Заречную на большой скорости, несмотря на то, что дорога там плохая. Мы приняли решение проверить машину. Когда поехали следом — водитель разогнался примерно до 140 километров в час. Из прицепа выпали две лавочки — такие ставят по всему городу на улицах», — рассказал лейтенант Денис Кальницкий.

Судя по оперативной съемке, речь идет о сваренных из металла скамейках, с деревянными рейками на сидении и спинке.

У доме на Майской автомобиль, наконец, остановился, и патруль поинтересовался у водителя и пассажира — что за груз они перевозили.

«В машине было двое мужчин. Объяснить, откуда взялись лавочки, они не смогли, и мы вызвали следственно-оперативную групп. Мужчин доставили в отдел полиции номер 16 для разбирательства», — сообщил лейтенант Александр Шишов.

Оказалось, что городское имущество похищено с берега Выйского пруда. Задержанные удобство и эстетичный вид скамеек оценили своеобразно: решили установить их у себя на приусадебных участках.