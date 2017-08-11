Пожар в Керчи: эвакуированы семь человек

По прибытию на место происшествия, крымские спасатели приступили к тушению огня, одновременно с этим специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку помещений, в результате чего стало известно, что пострадавших на пожаре нет. Однако вместе с этим из задымленного здания были эвакуированы 7 человек жильцов соседних квартир. Среди них один ребенок, — сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму. Огонь удалось локализовать на 20 кв. м., не допустив его распространения на соседние квартиры. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.