Пожар в Керчи: эвакуированы семь человек
Пожар в Керчи произошёл ранним утром. Пламя разбушевалось в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома по ул. Горького.
Пожар в Керчи произошёл ранним утром. Пламя разбушевалось в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома по ул. Горького.
По прибытию на место происшествия, крымские спасатели приступили к тушению огня, одновременно с этим специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку помещений, в результате чего стало известно, что пострадавших на пожаре нет. Однако вместе с этим из задымленного здания были эвакуированы 7 человек жильцов соседних квартир. Среди них один ребенок, — сообщает