Возбуждено уголовное дело о махинациях на 60 млн рублей при строительстве спорткомплекса для института МЧС в Екатеринбурге

Надзорное ведомство проверило законность использования средств федерального бюджета, которые были выделены ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» на строительство в Екатеринбурге спортивного комплекса для нужд Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

Установлено, что руководство подрядной организации и должностные лица, представляющие интересы госзаказчика, завысили объем строительно-монтажных работ. Объект был сдан, принят и оплачен, «государству причинен ущерб в размере более 60 млн рублей», говорится в сообщении.