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11:53 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждено уголовное дело о махинациях на 60 млн рублей при строительстве спорткомплекса для института МЧС в Екатеринбурге

Екатеринбург. 11 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Москве возбудили уголовное дело по материалам заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева о мошенничестве с деньгами, выделенными управлению капитального строительства МЧС России, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе в пятницу.

Надзорное ведомство проверило законность использования средств федерального бюджета, которые были выделены ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» на строительство в Екатеринбурге спортивного комплекса для нужд Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

Установлено, что руководство подрядной организации и должностные лица, представляющие интересы госзаказчика, завысили объем строительно-монтажных работ. Объект был сдан, принят и оплачен, «государству причинен ущерб в размере более 60 млн рублей», говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. В результате следственное управление по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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