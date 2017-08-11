Возбуждено уголовное дело о махинациях на 60 млн рублей при строительстве спорткомплекса для института МЧС в Екатеринбурге
Екатеринбург. 11 августа.
Екатеринбург. 11 августа.
Надзорное ведомство проверило законность использования средств федерального бюджета, которые были выделены ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» на строительство в Екатеринбурге спортивного комплекса для нужд Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.
Установлено, что руководство подрядной организации и должностные лица, представляющие интересы госзаказчика, завысили объем
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. В результате следственное управление по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).