В детском лагере УФСИН под Омском произошла вспышка менингита

О вспышке менингита сообщили родители заболевших детей. В детском оздоровительном лагере «Зарница», находящемся в селе Подгорка в 20 км от Омска заболели воспитанники. Это учреждение является ведомственным и в нем отдыхают дети сотрудников УФСИН России по Омской области.

Как утверждают источники, всех детей срочно отправили домой, однако родителям сообщили, что причиной является возможное пищевое отравление. Не исключено, что на тот момент руководство лагеря просто не знало точного диагноза.

В контролирующем лагерь управлении факт вспышки менингита подтвердили, однако отметили, что дети были заражены еще до приезда в лагерь. Симптомы появились лишь после того, как у них прошел инкубационный период. Отметим, что при данном заболевании он составляет от 2-х до 10 дней.

УФСИН России по Омской области:

— В детском оздоровительном лагере «Зарница» заболели 2 детей, заразившиеся до заезда в лагерь и находившиеся в инкубационном периоде на момент своего нахождения в ДОЛ «Зарница». В настоящий момент в детском оздоровительном лагере «Зарница» проходят карантинные и дезинфекционные мероприятия.