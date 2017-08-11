Дело о похищенном в Ростовской области ребенке передали в суд

Напомним, у злоумышленников на воспитании находилось четверо несовершеннолетних детей, все были неродные. В сентябре 2016 года один из приемных сыновей, четырехлетний Егор, зашел на кухню и опрокинул на себя стоящую на табуретке кастрюлю с кипятком. Увидев на ногах ребенка ожоги, обвиняемая не стала обращаться к медикам, а решила, что сможет вылечить его сама.

Когда 27 сентября женщина обнаружила, что мальчик мертв, избавилась от тела, закопав его на заднем дворе своего дома. Родным она сообщила, что Егор пропал, выдвинув при этом версию, что его могла похитить биологическая мать.

Допрошенные дети и супруг обвиняемой подтвердили, что вплоть до 8 мая 2017 года они были уверены, что ребенок пропал без вести после игры в песочнице. Чтобы скрыть факт отсутствия приемного сына, на которого они, к слову, продолжали получать все выплаты, супруги и решили похитить похожего мальчика.

7 мая 2017 года в парке города Морозовска Ростовской области они выхватили малолетнего мальчика из рук его бабушки, брызнув женщине в лицо из газового баллончика, и увезли в хутор Ярской Чернышковского района Волгоградской области.