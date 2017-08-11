Жительнице Калининграда грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками в Московском районе

По данным следователей, вместе со своим 42-летним знакомым женщина продавала смесь, которая содержала сильнейшее наркотическое средство — карфентанил. Полицейские выяснили, что в криминальной схеме 34-летняя горожанка отвечала за приобретение, фасовку и хранение запрещённых веществ. При обыске в её квартире нашли тайники и упаковочные материалы. Мужчина же передавал свёртки клиентам и получал от них деньги. Прибыль подельники делили и тратили в основном на покупку наркотиков для личного потребления.