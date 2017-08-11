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12:26 (мск), источник: Калининград.Ru

Жительнице Калининграда грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками в Московском районе

Местную жительницу будут судить за распространение наркотиков в Московском районе города. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следователей, вместе со своим 42-летним знакомым женщина продавала смесь, которая содержала сильнейшее наркотическое средство — карфентанил. Полицейские выяснили, что в криминальной схеме 34-летняя горожанка отвечала за приобретение, фасовку и хранение запрещённых веществ. При обыске в её квартире нашли тайники и упаковочные материалы. Мужчина же передавал свёртки клиентам и получал от них деньги. Прибыль подельники делили и тратили в основном на покупку наркотиков для личного потребления.

Специалисты завершили расследование уголовного дела и передали материалы в суд для рассмотрения по существу. Жительнице Калининграда предъявили обвинение по части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Преследование второго фигуранта прекратили в связи с его смертью от передозировки.

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