Задержанного в Турции россиянина приговорили к шести годам тюрьмы

Источник: AP 2017

Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Sabah.

По данным турецких властей, россиянин намеревался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в южной провинции Адана. В этой связи Бакиев специально арендовал велосипед и разведывал обстановку в ее окрестностях. Газета также передает, что он якобы планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов.

Мужчина, предположительно, является боевиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).