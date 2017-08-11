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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержанного в Турции россиянина приговорили к шести годам тюрьмы

Задержанный в Турции гражданин России Ренат Бакиев, который якобы планировал сбить военный самолет США при помощи беспилотника, приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. По данным турецких властей, россиянин намеревался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в Адане.

Источник: AP 2017

Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Sabah.

По данным турецких властей, россиянин намеревался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в южной провинции Адана. В этой связи Бакиев специально арендовал велосипед и разведывал обстановку в ее окрестностях. Газета также передает, что он якобы планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов.

Мужчина, предположительно, является боевиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Турецкие СМИ сообщают, что россиянин ранее пытался незаконно попасть на территорию провинции Килис, но был задержан на границе с Сирией и депортирован. Отмечается, что он владеет не только русским языком, но и английским, арабским и турецким.

В Турции задержали боевика из России, который хотел сбить американский самолет
Во время загрузки произошла ошибка.
10 августа© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Владимир Vell
Цена нейтрализации авиации пиндостана по версии турецких спецслужб , это (800 бакинских + стоимость аренды велосипеда)х(умноженное) на количество летающих...
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