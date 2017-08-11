Задержанного в Турции россиянина приговорили к шести годам тюрьмы

Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Sabah.
По данным турецких властей, россиянин намеревался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в южной провинции Адана. В этой связи Бакиев специально арендовал велосипед и разведывал обстановку в ее окрестностях. Газета также передает, что он якобы планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов.
Мужчина, предположительно, является боевиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Турецкие СМИ сообщают, что россиянин ранее пытался незаконно попасть на территорию провинции Килис, но был задержан на границе с Сирией и депортирован. Отмечается, что он владеет не только русским языком, но и английским, арабским и турецким.