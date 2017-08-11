Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Русфонд рассказал о применении возвращенных родными Фриске денег
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
США способны нанести по России внезапный ядерный удар – МО РФ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла дело в суде
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14День Воздушно-десантных войск—2017
12:00 (мск), источник: VLADNEWS

Военных бросили на помощь железнодорожникам

Восстанавливается проезд на Хасан.

Источник: VLADNEWS

Впервые за всю историю работы Дальневосточной железной дороги на отрезке от разъезда Барановского до станции Хасан было остановлено движение поездов из-за стихийного бедствия. На 28-ом километре, находящемся на перегоне Витино — Оленевод, сошедшими с сопок камнями, илом и грязью, оказались засыпаны пути.

— Для расчистки поврежденного участка в Надеждинском районе из Хабаровска была переброшена сводная рота Отдельного путевого железнодорожного батальона ВВО, — рассказал журналисту РИА VladNews начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

— Около сотни военнослужащих ведут работы по расчистке железнодорожного полотна от большого оползня, сошедшим в результате ливневых дождей, и выполняют подсыпку верхнего строения железнодорожного пути скалистым грунтом и гравием. Эту работу они проводят совместно с работниками РЖД.

Личный состав экипирован, обеспечен запасом индивидуальных рационов питания, ручным и электрифицированным инструментом. Военные железнодорожники надеются в сжатые сроки восстановить пути и движение составов по ним.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
Опрос: две трети россиян хотели бы жить в частных домах
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь