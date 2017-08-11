Военных бросили на помощь железнодорожникам

Источник: VLADNEWS

Впервые за всю историю работы Дальневосточной железной дороги на отрезке от разъезда Барановского до станции Хасан было остановлено движение поездов из-за стихийного бедствия. На 28-ом километре, находящемся на перегоне Витино — Оленевод, сошедшими с сопок камнями, илом и грязью, оказались засыпаны пути.

— Для расчистки поврежденного участка в Надеждинском районе из Хабаровска была переброшена сводная рота Отдельного путевого железнодорожного батальона ВВО, — рассказал журналисту РИА VladNews начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

— Около сотни военнослужащих ведут работы по расчистке железнодорожного полотна от большого оползня, сошедшим в результате ливневых дождей, и выполняют подсыпку верхнего строения железнодорожного пути скалистым грунтом и гравием. Эту работу они проводят совместно с работниками РЖД.