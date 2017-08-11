Военных бросили на помощь железнодорожникам
Восстанавливается проезд на Хасан.
Восстанавливается проезд на Хасан.
Впервые за всю историю работы Дальневосточной железной дороги на отрезке от разъезда Барановского до станции Хасан было остановлено движение поездов
— Для расчистки поврежденного участка в Надеждинском районе из Хабаровска была переброшена сводная рота Отдельного путевого железнодорожного батальона ВВО, — рассказал журналисту РИА VladNews начальник
— Около сотни военнослужащих ведут работы по расчистке железнодорожного полотна от большого оползня, сошедшим в результате ливневых дождей, и выполняют подсыпку верхнего строения железнодорожного пути скалистым грунтом и гравием. Эту работу они проводят совместно с работниками РЖД.
Личный состав экипирован, обеспечен запасом индивидуальных рационов питания, ручным и электрифицированным инструментом. Военные железнодорожники надеются в сжатые сроки восстановить пути и движение составов по ним.