На ул. Мариупольской водитель Peugeot сбил четырёхлетнего мальчика и скрылся (фото)

ДТП случилось в 17:00. Ребёнок вышел из подъезда дома, и его сбил автомобиль. Водитель скрылся с места аварии. Мальчика доставили в больницу, откуда и позвонили в полицию и сообщили о ДТП.

А на ул. Шиллера под колёса автомобиля попала 47-летняя женщина. Авария произошла в 10:05. Водитель Toyota при выезде на улицу Карла Маркса не уступил дорогу. В результате пешеход получила травму колена и локтя. Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах города, её доставили в больницу. У женщины поднялось давление.