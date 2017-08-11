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12:24 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Мариупольской водитель Peugeot сбил четырёхлетнего мальчика и скрылся (фото)

В четверг, 10 августа, на ул. Мариупольской в Калининграде Peugeot сбил четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 17:00. Ребёнок вышел из подъезда дома, и его сбил автомобиль. Водитель скрылся с места аварии. Мальчика доставили в больницу, откуда и позвонили в полицию и сообщили о ДТП.

А на ул. Шиллера под колёса автомобиля попала 47-летняя женщина. Авария произошла в 10:05. Водитель Toyota при выезде на улицу Карла Маркса не уступил дорогу. В результате пешеход получила травму колена и локтя. Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах города, её доставили в больницу. У женщины поднялось давление.

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