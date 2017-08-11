Авария в Бачой: после гибели родителей умерла и дочь
После гибели семейной пары в ДТП под Кишиневом в больнице умерла и находившаяся в той же машине их дочь.
После гибели семейной пары в ДТП под Кишиневом в больнице умерла и находившаяся в той же машине их дочь.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Дочь супругов, погибших в страшной аварии под Кишиневом неделю назад, скончалась в больнице в четверг вечером. Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердил
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Участниками страшной аварии возле коммуны Бачой стали семь человек. Столкновение произошло между автомобилями Mercedes и Toyota. После сильнейшего удара один из автомобилей превратился буквально в груду железа.
Супруги, которые находились в автомобиле марки Mercedes (обоим по 57 лет), скончались на месте. Трое других пассажиров, в том числе их дочь, из этой машины были доставлены в больницу с различными травмами.
Медицинская помощь понадобилась и двум пассажирам из Toyota. Работы по освобождению жертв аварии из покореженных машин заняли около 20 минут.