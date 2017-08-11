Авария в Бачой: после гибели родителей умерла и дочь

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Дочь супругов, погибших в страшной аварии под Кишиневом неделю назад, скончалась в больнице в четверг вечером. Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердил пресс-секретарь Научно-практического центра медицины скорой помощи Петр Кравец.

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«Двадцатичетырехлетнюю девушку госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой. К сожалению, 10 августа около 19.00, она умерла», — сказал Кравец.

Участниками страшной аварии возле коммуны Бачой стали семь человек. Столкновение произошло между автомобилями Mercedes и Toyota. После сильнейшего удара один из автомобилей превратился буквально в груду железа.

Супруги, которые находились в автомобиле марки Mercedes (обоим по 57 лет), скончались на месте. Трое других пассажиров, в том числе их дочь, из этой машины были доставлены в больницу с различными травмами.