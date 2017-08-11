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12:07 (мск), источник: Newslab.ru

Следователи подозревают криминал в исчезновении 55-летней красноярки

Несмотря на то, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», на выходных поиски пропавшей продолжатся.

По факту безвестного исчезновения 55-летней жительницы Красноярска возбудили уголовное дело. Поиски женщины продолжатся в эти выходные.

29 июля женщина вместе с 59-летним мужем ушла в лес за грибами в районе села Шила Сухобузимского района и пропала. Все это время ее искали полицейские, волонтеры и местные жители.

«Учитывая, что все предпринимаемые действия к положительному результату не привели, следственными органами СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в ведомстве 11 августа.

В лесу, где она пропала, развернут штаб под руководством начальника отдела криминалистического сопровождения следствия, поиски осуществляются с помощью современной криминалистической техники.

«12 и 13 августа намечен сбор добровольцев на 64 км Енисейского тракта! Время — на ваше усмотрение, но родственники начинают с утра. Также требуются люди на квадроциклах», — сообщили волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Всех, кто находился в лесу в этом же районе или проезжал по Енисейскому тракту и мог видеть пропавшую, просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить информацию по телефонам 8 (39199)31−002, 8−913−562−19−99.

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