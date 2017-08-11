Следователи подозревают криминал в исчезновении 55-летней красноярки
Несмотря на то, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», на выходных поиски пропавшей продолжатся.
Несмотря на то, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», на выходных поиски пропавшей продолжатся.
По факту безвестного исчезновения 55-летней жительницы Красноярска возбудили уголовное дело. Поиски женщины продолжатся в эти выходные.
29 июля женщина вместе с 59-летним мужем ушла в лес за грибами в районе села Шила Сухобузимского района и пропала. Все это время ее искали полицейские, волонтеры и местные жители.
«Учитывая, что все предпринимаемые действия к положительному результату не привели, следственными органами СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в ведомстве 11 августа.
В лесу, где она пропала, развернут штаб под руководством начальника отдела криминалистического сопровождения следствия, поиски осуществляются с помощью современной криминалистической техники.
«12 и 13 августа намечен сбор добровольцев на 64 км Енисейского тракта! Время — на ваше усмотрение, но родственники начинают с утра. Также требуются люди на квадроциклах», — сообщили волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Всех, кто находился в лесу в этом же районе или проезжал по Енисейскому тракту и мог видеть пропавшую, просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить информацию по телефонам 8 (39199)31−002, 8−913−562−19−99.