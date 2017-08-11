Микроавтобус с туристами вылетел в кювет, врезался в ограждение и загорелся в Приангарье

Микроавтобус Toyota Hiace с 12-ю пассажирами вылетел в кювет, врезался в бетонное ограждение, и в результате пробитого бензобака загорелся на Култукском тракте в Иркутской области сегодня днем, 11 августа. По предварительной информации, трое человек получили ушибы, медицинская помощь им не понадобилась. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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Установлено, что водитель микроавтобуса для того, чтобы избежать столкновения с «Москвичом» выехал на встречную полосу, после чего вылетел в кювет, где о бетонное ограждение пробил бензобак и загорелся.

— В результате происшествия, Toyota Hiace полностью сгорел. Из 12-ти пассажиров, трое получили ушибы. Водитель общественного транспорта также не пострадал, — отметили в ведомстве.