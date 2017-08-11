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12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителя Башкирии будут судить за кражу бриллиантов

Он вынес из магазина пять драгоценных камней.

Прокуратура города Якутск утвердила обвинение для мужчины, которого подозревали в краже пяти бриллиантов из магазина.

В апреле 2014 года уроженец Башкирии, надев парик и очки, зашел в один из ювелирных магазинов Якутска. Там он попросил продавца вынести пять самых дорогих драгоценных камней. Когда продавец отошел, чтобы принести мужчине ручку и бумагу, он забрал бриллианты и скрылся. Понадобилось три года, чтобы найти грабителя.

Похищенные бриллианты специалисты оценили в более чем 6 млн. рублей.

На данный момент уголовное дело передано в суд, — сообщает прокуратура Якутии.

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