Жителя Башкирии будут судить за кражу бриллиантов
Он вынес из магазина пять драгоценных камней.
Он вынес из магазина пять драгоценных камней.
Прокуратура города Якутск утвердила обвинение для мужчины, которого подозревали в краже пяти бриллиантов из магазина.
В апреле 2014 года уроженец Башкирии, надев парик и очки, зашел в один из ювелирных магазинов Якутска. Там он попросил продавца вынести пять самых дорогих драгоценных камней. Когда продавец отошел, чтобы принести мужчине ручку и бумагу, он забрал бриллианты и скрылся. Понадобилось три года, чтобы найти грабителя.
Похищенные бриллианты специалисты оценили в более чем 6 млн. рублей.
На данный момент уголовное дело передано в суд, — сообщает прокуратура Якутии.