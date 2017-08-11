Жителя Башкирии будут судить за кражу бриллиантов

В апреле 2014 года уроженец Башкирии, надев парик и очки, зашел в один из ювелирных магазинов Якутска. Там он попросил продавца вынести пять самых дорогих драгоценных камней. Когда продавец отошел, чтобы принести мужчине ручку и бумагу, он забрал бриллианты и скрылся. Понадобилось три года, чтобы найти грабителя.