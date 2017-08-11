Челябинка, попавшая в ДТП на Кипре, вышла из комы

Челябинка Анна Львовская, пострадавшая в ДТП на Кипре, вышла из комы. Информацию об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщает муж пострадавшей и близкие друзья.

«Мама перенесла две операции на тазу и на колене. Сейчас дышит самостоятельно. Открывает глаза, отвечает кивками головы, плачет», — рассказывает дочь пострадавшей Анна, которая проживает в Америке.

В настоящее время врачи ждут, когда состояние женщины стабилизируется. Только тогда её начнут готовить к перелету в Россию.

Напомним, ДТП произошло 30 июля ночью. Челябинка отправилась на пляж, и была сбита местной жительницей на автомобиле, когда переходила дорогу. Тест показал, что 28-летняя автоледи была в состоянии алкогольного опьянения. В судьбе пострадавшей россиянки виновница ДТП никак не участвует. Туристическая страховка уже исчерпана и не может покрыть услуги по транспортировке.