В Ростовской области останавливалось движение поездов из-за замыкания
10 августа в 18:49 на станции Каменоломни в Ростовской области произошло короткое замыкание. Об этом сообщает официальный сайт ОАО «Российские железные дороги».
10 августа в 18:49 на станции Каменоломни в Ростовской области произошло короткое замыкание. Об этом сообщает официальный сайт ОАО «Российские железные дороги».
Тем не менее, уже в 20:15, то есть менее, чем за полтора часа, неисправности были полностью устранены, контактная сеть восстановлена. В итоге движение поездов на данном участке возобновили.
Как отметили в ОАО «РЖД», оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать в Едином