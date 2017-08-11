В Ростовской области останавливалось движение поездов из-за замыкания

Из-за инцидента более чем на 1 час были задержаны два пассажирских поезда: № 6161 «Ростов — Лихая» и № 479 «Сухум — Санкт-Петербург».

Тем не менее, уже в 20:15, то есть менее, чем за полтора часа, неисправности были полностью устранены, контактная сеть восстановлена. В итоге движение поездов на данном участке возобновили.