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14:02 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области останавливалось движение поездов из-за замыкания

10 августа в 18:49 на станции Каменоломни в Ростовской области произошло короткое замыкание. Об этом сообщает официальный сайт ОАО «Российские железные дороги».

Из-за инцидента более чем на 1 час были задержаны два пассажирских поезда: № 6161 «Ростов — Лихая» и № 479 «Сухум — Санкт-Петербург».

Тем не менее, уже в 20:15, то есть менее, чем за полтора часа, неисправности были полностью устранены, контактная сеть восстановлена. В итоге движение поездов на данном участке возобновили.

Как отметили в ОАО «РЖД», оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать в Едином информационно-сервисном центре по номеру 8−800−775−00−00.

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