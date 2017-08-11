Чиновник в Нижегородской области предстанет перед судом за ввод в эксплуатацию недостроенного дома
Сотрудник администрации Володарского района Нижегородской области предстанет перед судом за ввод в эксплуатацию недостроенного дома. Об этом сообщает
Сотрудник администрации Володарского района Нижегородской области предстанет перед судом за ввод в эксплуатацию недостроенного дома. Об этом сообщает
Согласно информации, в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего заместителя начальника управления строительства и
Как сообщает прокуратура, эти действия повлекли существенное нарушение прав граждан, а также дискредитацию органов местного самоуправления в глазах населения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание до четырёх лет лишения свободы.
Напомним, ранее уголовное дело по данному факту было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).