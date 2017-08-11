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12:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Чиновник в Нижегородской области предстанет перед судом за ввод в эксплуатацию недостроенного дома

Сотрудник администрации Володарского района Нижегородской области предстанет перед судом за ввод в эксплуатацию недостроенного дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 11 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего заместителя начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Согласно информации, в марте 2016 года чиновник подписал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного 24-квартирного жилого дома в р.п. Решетиха, зная, что объект ещё не подключен к сетям и системам инженерно-технического обеспечения.

Как сообщает прокуратура, эти действия повлекли существенное нарушение прав граждан, а также дискредитацию органов местного самоуправления в глазах населения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание до четырёх лет лишения свободы.

Напомним, ранее уголовное дело по данному факту было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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