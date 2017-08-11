Чиновник в Нижегородской области предстанет перед судом за ввод в эксплуатацию недостроенного дома

Согласно информации, в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего заместителя начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Согласно информации, в марте 2016 года чиновник подписал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного 24-квартирного жилого дома в р.п. Решетиха, зная, что объект ещё не подключен к сетям и системам инженерно-технического обеспечения.