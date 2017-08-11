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15:27 (мск), источник: Om1.ru

В омских соцсетях появились фотографии аварии с пятью машинами и пешеходом

В полиции уверяют, что водитель не была пьяной за рулем.

В пабликах Омска опубликовали фотографии аварии, которая произошла сегодня утром. Напомним, около 7 утра на конечной остановке «Стрельникова» в Нефтяниках 26-летняя омичка на «Королле» влетела в 4 припаркованные маршрутки и «Мерседес». От удара легковушка отлетела в человека, стоявшего рядом с иномаркой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главная новость по теме Омичка за рулем «Тойоты» протаранила 5 авто и сбила пешехода.

На фотографиях видно, что передняя часть «Короллы» изрядно пострадала и буквально всмятку. Судя по всему, микроавтобусы получили незначительные повреждения. На видео можно увидеть, как из машины в автомобиль «скорой помощи» грузят на носилках пострадавшего, также на месте работают сотрудники МЧС.

Напомним, в той аварии пострадали трое: сама водитель, ее 27-летний пассажир и 37-летний пешеход. Как уточнили порталу Om1.ru в полиции, женщина была абсолютно трезва на момент ДТП.

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