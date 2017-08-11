В Крым не пропустили украинцев с наркотиками в аптечке
Пограничники задержали машины с запрещенными для ввоза веществами.
Пограничники задержали машины с запрещенными для ввоза веществами.
С начала августа на пунктах пропуска задержано две автомобиля из Украины, в которых обнаружены лекарства запрещенные к перевозке через госграницу.
— На пункте пропуска «Армянск» в легковой машине «КИА» из Одессы, под управлением 46-летнего гражданина Украины, в аптечке обнаружен
Здесь же при осмотре автомобиля «Mercedes-Benz» из Тернополя, которым управлял 41-летний гражданин Украины, в аптечке опять нашли это же лекарство.
— Разрешения на ввоз такого рода анальгетика у водителей не было, — отметили в
Лекарства изъяты и сейчас идет проверка. А пограничники советуют всем кто едет за рубеж, внимательно прочитать правила перевозки грузов через госграницу и так же одержимое своей медаптечки.