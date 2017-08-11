Американка упала с седьмого этажа, не сумев припарковаться

Инцидент произошел в американском городе Остин, штат Техас. На кадрах с камеры наблюдения видно, как автомобиль перпендикулярно падает на асфальт. В это время машина, стоящая внизу, едва успевает отъехать вперед, тем самым практически избегая удара.