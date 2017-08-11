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13:35 (мск), источник: РИА Новости

Американка упала с седьмого этажа, не сумев припарковаться

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором автомобиль рухнул с седьмого этажа стоянки, чуть не раздавив стоявшую внизу машину. Запись опубликована на YouTube.

Инцидент произошел в американском городе Остин, штат Техас. На кадрах с камеры наблюдения видно, как автомобиль перпендикулярно падает на асфальт. В это время машина, стоящая внизу, едва успевает отъехать вперед, тем самым практически избегая удара.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как утверждает Daily Mail, женщина, находившаяся за рулем, выжила и попала в больницу. Вероятной причиной несчастного случая могло стало то, что водитель при парковке случайно перепутала педали.

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