Девушку в голубом платье задержали в Иркутске за кражу телефона у парня на свидании
Установлено, что похищенное имущество злоумышленница в тот же день сдала в ломбард.
Установлено, что похищенное имущество злоумышленница в тот же день сдала в ломбард.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали девушку в голубом платье, которая подозревается в краже сотового телефона у парня на свидании. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь девушке может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, 7 августа в дежурную часть полиции обратился 25-летний мужчина с заявлением о преступлении.
«Сотрудниками полиции установлено, что на одном из сайтов знакомств потерпевший начал переписку с незнакомой девушкой. На третьем свидании молодые люди договорились встретиться в одном из кафе областного центра. При встрече злоумышленница неожиданно попросила телефон у своего нового спутника якобы позвонить маме. После 20-ти минут ожидания молодой человек не обнаружил свою знакомую», — отметили в ведомстве.
Сотрудниками уголовного розыска, по приметам подозреваемой, взятых с камер видеонаблюдения, в результате