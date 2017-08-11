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13:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Девушку в голубом платье задержали в Иркутске за кражу телефона у парня на свидании

Установлено, что похищенное имущество злоумышленница в тот же день сдала в ломбард.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали девушку в голубом платье, которая подозревается в краже сотового телефона у парня на свидании. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь девушке может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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Напомним, 7 августа в дежурную часть полиции обратился 25-летний мужчина с заявлением о преступлении.

«Сотрудниками полиции установлено, что на одном из сайтов знакомств потерпевший начал переписку с незнакомой девушкой. На третьем свидании молодые люди договорились встретиться в одном из кафе областного центра. При встрече злоумышленница неожиданно попросила телефон у своего нового спутника якобы позвонить маме. После 20-ти минут ожидания молодой человек не обнаружил свою знакомую», — отметили в ведомстве.

Сотрудниками уголовного розыска, по приметам подозреваемой, взятых с камер видеонаблюдения, в результате оперативно-разыскных мероприятий была задержана жительница Иркутска, которая является студенткой колледжа. Установлено, что похищенное имущество задержанная в тот же день сдала в ломбард.

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