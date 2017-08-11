Девушку в голубом платье задержали в Иркутске за кражу телефона у парня на свидании

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали девушку в голубом платье, которая подозревается в краже сотового телефона у парня на свидании. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь девушке может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

<div id="vk_post_-37432351_842798"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-37432351_842798", -37432351, 842798, 'kGwj6aRIpyFyVnA7hPjr6EOJbw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 7 августа в дежурную часть полиции обратился 25-летний мужчина с заявлением о преступлении.

«Сотрудниками полиции установлено, что на одном из сайтов знакомств потерпевший начал переписку с незнакомой девушкой. На третьем свидании молодые люди договорились встретиться в одном из кафе областного центра. При встрече злоумышленница неожиданно попросила телефон у своего нового спутника якобы позвонить маме. После 20-ти минут ожидания молодой человек не обнаружил свою знакомую», — отметили в ведомстве.