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16:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону бизнесмена подозревают в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей

В Новочеркасске задержали предпринимателя подозреваемого в мошенничестве.

По данным областного управления МВД, злоумышленник обратился в одно из госучреждений для получения гранта на развитие фермерского хозяйства.

По соглашению, после получения денег мужчина должен был в течение определенного времени направлять отчеты об использовании финансов. Однако, получив около 1,5 миллионов рублей, подозреваемый предоставил ложные сведения. В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. За нарушение закона ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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